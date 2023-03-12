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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور عاشور وصبحي والخشت.. افتتاح فعاليات صالون رؤى الشباب بجامعة القاهرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشاركة الشباب المصري في الحوارات المجتمعية لعرض وجهات نظرهم حول قضايا التنمية وتحدياتها التي تواجه المجتمع، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الدعم المتواصل للشباب وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات صالون رؤى الشباب في نسخته الثالثة، تحت عنوان "رؤى الشباب حول وظائف المستقبل والتأهيل المهني لسوق العمل"، والذي تنظمه جامعة القاهرة، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.محمد عثمان الخشت القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، واللواء أ.ح د. سمير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي وضيف شرف الصالون، ود.دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ومؤسس الصالون، ود. عمرو منتصر استشاري الصحة النفسية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

وخلال كلمته، أشار وزير التعليم العالي إلى أن الصالون يستهدف مناقشة رؤى الشباب حول وظائف المستقبل والتأهيل المهني لسوق العمل، ورفع الوعي وبث روح الانتماء لدى الشباب، فضلًا عن طرح الرؤي والأفكار وتبادل الحوار بين الشباب والمسئولين، كونه منصة حوارية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت عاشور إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المحور الرئيسي بالإستراتيجية يرتكز على الشباب، وأهمية ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، منوهًا لإنشاء مراكز التدريب المهني ومراكز الإبداع والابتكار بالجامعات المصرية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية.

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وفي هذا الصدد، أشاد وزير التعليم العالي بمجهودات الجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية إدراج جامعاتنا بالتصنيفات الدولية، وأن المعيار الرئيسي بتلك التصنيفات يركز على توظيف خريجي الجامعات بعد التخرج مباشرة، ومدى ارتباط تلك الوظائف بتخصصاتهم، بالإضافة إلى معايير البحث العلمي والأبحاث المنشورة ومعدلات النشر وغيرها من المعايير.

وفى كلمته، وجه د. أشرف صبحي الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللجامعات المصرية على دعم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما وجه الشكر للواء أ. ح د. سمير فرج على مشاركته بفعاليات الصالون لما يمتلكه من معلومات هامة يلقيها خلال محاضرته، والتى من شأنها تعزيز قيم الانتماء لدى الشباب، مؤكدًا أن كافة مؤسسات الدولة تعمل لصالح شبابنا، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات لتعزيز الوعى لدى الشباب المصري حول القضايا المجتمعية والتحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الصالون بمثابة منصة حوارية هامة للشباب؛ للمساهمة في تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد د. محمد عثمان الخشت أهمية المنصات الحوارية بين مختلف الأجيال، والاستماع للشباب، مشيرًا إلى أن صالون رؤى الشباب يركز على وظائف المستقبل والتأهيل لسوق العمل، والذي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التى أطلقها د.أيمن عاشور الأسبوع الماضي، مؤكدًا أهمية العمل في إطار تلك الإستراتيجية المتطلعة للمستقبل، والتى تعمل من خلال أفق ومحاور بالغة الأهمية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، لافتاً إلى إنشاء الجامعة لأول كلية للنانوتكنولوجي في الشرق الأوسط، وأن الجامعة بصدد إنشاء كليات جديدة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء وغيرها من التخصصات الهامة.

ومن جانبه، قدم اللواء أ.ح د.سمير فرج محاضرة حول تحديات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية مع الدول الأجنبية والعربية والإفريقية.

وأشارت د. دينا هلالي إلى تمثيل الشباب اليوم بعدد كبير من المؤسسات المصرية، من خلال توليهم المناصب القيادية بالوزارات والمحافظات ومجلسي النواب والشيوخ، موضحة أن الشباب أصبح شريكًا فى بناء وتحقيق التنمية بالدولة، موجهة الشكر لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة على الدعم الموصول للشباب.

ووجه د. عمرو منتصر رسالة للشباب المصري بأهمية تخطى التحديات والأزمات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن مشاعر الإحباط التي تنتاب بعض الشباب تضعف من قدرته على الإنتاج والعمل وتطوير ذاته.

شارك فى فعاليات صالون رؤى الشباب من قيادات وزارة التعليم العالي، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ونواب رئيس جامعة القاهرة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، ونخبة من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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