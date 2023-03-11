هاني هلال : اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو محل اهتمام العالم

قال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والمشرف على مشروع الفريق البحثي لاكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر؛ إنه المشروع البحثي الذي تم قبوله للنشر العلمي الدولي في يناير 2023، في أكبر المجلات العلمية الدولية وهما Nature و NTD&E، يمكن القول عنه، إن الهرم الأكبر، هو محل اهتمام العالم كله، فالجميع على يقين بوجود أسرار أو غموض في الهرم الأكبر.



واضاف هلال لصدى البلد : " نهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة، فهذه التقنيات تخدم مجالات عدة، من بينها “خدمة الآثار”، وقد أصبحنا على ثقة بأن الشباب في الأجيال الجديدة، قادرون على فعل الكثير، لذلك أرى أن الشباب لا بد أن يحصلوا على فرص، ويخطئوا؛ حتى يتعلموا، ويحصلون على ثقة في أنفسهم، ومن ثم يحققون الإنجازات، لذلك جب أن نشجعهم على العمل والمثابرة".



وكان قد قال الدكتور هاني هلال المشرف على مشروع الفريق البحثي لاكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو، إنه تم استخدام أكبر التقنيات التكنولوجية الحديثة ، في مشروع استكشاف الهرم والتي هي مناسبة لمسح الأهرامات.

وأضاف هلال لـ«صدى البلد»، أنه قد تم رصد ممر أفقي وهو يصل طوله التقريبي إلى 9.5 متر وهو بعرض 2.10 وصقفه جملون، مشيرا إلى أن استكشاف الهرم يعد مشروع قومى مهم استكماله.