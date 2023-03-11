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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ينتهي 21 مارس.. فتح باب التقدم لمنح الدكتوراه في إدارة الأعمال بأحد جامعات روما

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى ببرلين بأنه تم فتح باب التقدم لمنح الدكتوراه فى ادارة الأعمال بجامعة LUISS جويدو كارلى- روما.


بينما آخر موعد للتقديم: 21 مارس2022، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد.


وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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وكانت قد اعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن أفادت المكتب الثقافى بكندا بأن حكومة كيبيك تدعو للمشاركة فى عدة مشروعات تستهدف تطوير التعاون الثنائى بين مقاطعة كيبيك وجمهورية مصر العربية خلال العام 2022/2023 وذلك فى القطاعات التالية :

- الحاصلات الزراعية
- الثقافة
- التعليم والتعليم العالى
- الخدمات الصحية والإجتماعية
- علوم الحياة والتقنيات الطبية
- التكنولوجيات البيئية والمستدامة
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية


بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى

 

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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