الأربعاء.. آخر فرصة للمشاركة في برنامج تعزيز التصنيع المحلي في السيارات الكهربائية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى إطلاق برنامج جديد هدفه تعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية، ويأتي ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، وبالتالي اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

واوضحت أنه يمكن التقديم ، من خلال رابط الموقع:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/ttpd-dlm/

وأوضح أنه من ضمن هذه المبادرات التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA) ، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs) ، بالإضافة إلى الحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلي (DLM).



واشارت إلى أنه ينتهى التقديم فى 15 مارس2023، ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعة ، من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تم تطويرها خلال السنوات الثماني الماضية .