مصطفى الفقي: الدول العربية ستعيد النظر في علاقاتها مع إيران بعد موقف السعودية

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الدول العربية متماكسة خلال الفترة الماضية، الماضية وبالأخص المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن توطيد العلاقات بين السعودية وايران فتح مبين.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ألقى حجرا في مياه العلاقات العربية الإيرانية الراكدة.

وتابع المفكر السياسي، أنه لم يعدد العداء الابراني التيمة الاساسية في المنطقة، مؤكدا أن الجميع سيراجع حساباته يعد تحريك السعودية للمياه الراكدة، مؤكدا أن الدول العربية ستعيد النظر في علاقاتها مع ايران بعد موقف السعودية.

الخاسر الاكبر من الاتفاق السعودي الأيراني.

وأشار مصطفى الفقي إلى أن السعودية لن تمنح إسرائيل ورقة الدبلوماسية إلا مقابل حق فلسطين ، مؤكدا أن اسرائيل الخاسر الاكبر من الاتفاق السعودي الأيراني.