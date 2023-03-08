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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الفقي: السادات اصطحب الشيخ مصطفى إسماعيل للقدس.. والزعيم عادل إمام الأشهر|فيديو

الدكتورمصطفى الفقي،
الدكتورمصطفى الفقي، المفكر السياسي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن شهر رمضان له طابع خاص، مشيرًا إلى أن العديد من الشخصيات العربية تحرص على الاستمتاع به في القاهرة.

 

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن 
من مميزات الثقافة المصرية الانفتاح والاستمرارية، مؤكدًا أنه لا تنتهي بوفاة أديب أو مفكر أو مثقف كما يزعم البعض.

 

وتابع المفكر السياسي، أن كل الفنانين الكبار في العالم العربي حصلوا على ختم الاعتماد المصري بالنجاح باستثناء فيروز ودريد لحام، مؤكدًا أن أغلى سلعة في مصر هي السلعة الثقافية.

 

وأشار مصطفى الفقي إلى أن مصر لديها مدارس تجويد القرآن، ولديها الكثير من الشخصيات، مؤكدًا أن مصر بيئة حاضنة لازدهار الفن والثقافة وتحتضن أي موهبة عربية وتجعلها تزدهر.

 

واستكمل المفكر السياسي، أنه يعشق الشيخ مصطفى إسماعيل، مؤكدًا أن السادات اصطحب الشيخ مصطفى اسماعيل عند زيارته للقدس.

 

 الزعيم عادل إمام .. الأشهر

ونوّه «الفقي» إلى انه لم يكتسب فنان في العصر الحديث شهرة مثلما اكتسبها الزعيم عادل إمام.

مصطفى الفقي الشيخ مصطفى إسماعيل السادات الزعيم عادل امام الثقافة المصرية

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