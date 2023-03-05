مصطفى الفقي: ترامب سيكون فرس الرهان في الانتخابات الأمريكية 2024

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي الكبير، أن كل شيء وارد في الانتخابات الأمريكية 2024 بخصوص عودة دونالد ترامب، خاصة وأن هناك فقرا في القيادات في الحزبين الديمقراطي والجمهوري وعدم وجود شخصيات مؤثرة.

وأضاف “الفقي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة “القاهرة والناس”، أن الحزب الجمهوري يحاول الدفع بشخص مثل ترامب، والديمقراطيون متمسكون بالرئيس بايدن لعدم وجود بدائل كثيرة، مشيرا إلى أن لغة ترامب شديدة وقوية في مواجهة الطرف الآخر.

ترامب هو فرس الرهان

وأوضح أنه ما لم يتقدم الحزب الجمهوري بمرشح قوي سيكون ترامب هو فرس الرهان في انتخابات 2024، قائلا: "ترامب يوعد بحل مشكلة روسيا وأوكرانيا في يوم واحد يشبه لهجة حكام الشرق الأوسط قديما، ولا تعلم المزاج الامريكي غريب".