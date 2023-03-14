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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو عن مشاركة وليد سليمان في الحصول على الرخصة التدريبية: مش بيتجامل

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، أن مشاركة وليد سليمان لاعب الأهلي المعتزل مؤخرا، في الحصول على الرخصة التدريبية لاتحاد الكرة حق أصيل له.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللغط والجدل بشأن ظهور وليد سليمان، في الحصول على الرخصة التدريبية لاتحاد الكرة جدل طبيعي، نظرا لاعتزاله من وقت قصير".


وأضاف: "مشاركة وليد سليمان في الحصول على الرخصة التدريبية حق أصيل له، فهو سبق وحصل على الرخصة التدريبية "بي"، وأيضا المشاركة في أكثر من 20 مباراة دولية، كل هذه الاشتراطات منطبقة على وليد سليمان".


واختتم: "من المفترض أن نشجع اللاعبين الكبار المعتزلة حديثا على الحصول على الرخص التدريبية ليكونوا مدربين، لابد من مساعدتهم، عن طريق الرخص التدريبية السريعة، مع الحفاظ على الشروط الخاصة بالمحتوى العلمي الموجود داخل الرخصة، وليد سليمان لم تتم مجاملته، ومنطبق عليه الشروط".

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