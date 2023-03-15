اتكعبل في السجادة ومات| ابنة محمد عبد الوهاب تروي سبب وفاة أبيها..فيديو

قالت عفت عبد الوهاب نجلة الموسيقار محمد عبد الوهاب، إن ابيها لم يكن لديه أى مشاكل صحية، مضيفة أن أبيها محمد عبد الوهاب كان شديد الاهتمام بصحته ولم يهمل ابدا.

وأضافت "عفت" خلال تصريحاتها ببرنامج " من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل المذاع على فضائية سي بي سي، أن الفنان محمد عبد الوهاب كان محبا للمشي فى البيت، و يخصص لنفسه 1000 خطوة يوميا.

وتابعت نجلة محمد عبد الوهاب، أنه أثناء تمشية فى المنزل "اتكعبل في السجادة ومات"، وأن الواقعة تسببت له فى حدوث الوفاة.

وأكدت "عفت" أنه لم يعاني من أى مشاكل صحية، قائلة"بيهتم بأكلة وشربه وصحته وكان عامل نظام أنه يتمشي فى البيت يومياً".