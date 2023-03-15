بـ 60 ألف جنيه.. تفاصيل منحة الحكومة للأمهات الملتزمات بإنجاب طفلين فقط

كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، تفاصيل المنحة المالية من الحكومة للأمهات الملتزمات بإنجاب طفلين فقط، وقدرها 60 ألف جنيه، قائلا إن تلك الحوافز تعتبر من ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، وهي حافز كبير جدا للأمهات.

وأضاف الدكتور الحسين حسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه فى خلال 122 يوما أنجب أكثر من 523 ألف مولود، وهذا يعد مؤشرا كبيرا ورقما ضخما، موضحا أن هذا المؤشر يؤثر بالسلب على احتياجات المواطنين.

وذكر خبير التنمية المستدامة، أن الدولة قامت بتطبيق تلك الحوافز لأنها تريد أن يكون هناك تعليم وصحة بمستوى جيد، كما أنها تنظر للمجتمع بشكل عام وليس للأفراد.

ولفت إلى أن المؤشرات العليا فى المواليد دائما ما تكون فى الريف، وتوجد به نسبة زيادة مرتفعة جدا.

وفي سياق متصل، تقدم الحكومة مجموعة من الحوافز للأسر المصرية وتحديدا السيدات تشجيعا منها لهن؛ لتقليل نسب الإنجاب المتزايدة، وذلك ضمن خطة الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، التي تؤثر بالسلب على قدرتها في توفير حياة أفضل للمواطنين وتحقيق رؤيتها التنموية.

1000 جنيه سنويا لكل سيدة

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتقوم وزارة المالية بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المراسم، ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح وزير المالية، أنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.