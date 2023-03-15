بعد 6 أسابيع… أنا لحبيبي يتخطى الـ10 ملايين جنيه

تمكن فيلم أنا لحبيبي، والذي تدور أحداثه قى إطار إجتماعي رومانسي، ويشارك فى بطولته كريم فهمي وياسمين رئيس، من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس، وصلت إلى 90,918 جنيهًا.

وحقق فيلم أنا لحبيبي إيرادات وصلت إلى 10,601,089 جنيهًا بعد 6 أسابيع من عرضه في السينما المصرية.

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين، والفنان نادر فؤاد، وقال الفنان كريم فهمي في منشور له عبر انستجرام:" بعد تعب أعصاب أزمة منتصف العمر، هتتفرجوا على فيلم أنا لحبيبي، أوعدكوا هتشوفوا فيلم رايق وهادي يا رب يعجبكوا".

كريم فهمي يتحدث عن أنا لحبيبي :

وقال كريم فهمي فى تصريح خاص لصدى البلد أن فيلم أنا لحبيبى من الأفلام التى تحمس لها منذ أن كانت مجرد فكرة على ورق، مشيرا أنه فور قراءة السيناريو وافق عليه على الفور.



وعن كواليس تصوير فيلمه الجديد مع ياسمين رئيس أكد أنه على الرغم من كونه فيلم ينتمى لنوعية الأفلام الرومانسية إلا أنه بذل فيه جهد كبيرا متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.