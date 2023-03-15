مساعد وزير الخارجية يدعو الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في مصر

التقى السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، آن جيجان، مديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية بمقر وزارة الخارجية، وأجريا مراجعة شاملة لكافة جوانب العلاقات بين البلدين وأطـر التعـاون الثنائي المختلفـة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.



‏‎وكد الجانبان على محورية العلاقات المصرية الفرنسية لكلا البلدين، وأشادا بالمستوى الرفيع الذي تشهده في الفترة الحالية على كافة المستويات الرئاسية والوزارية والفنية المختلفة، وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية التنسيق والتشاور السياسي حول التحديات التي فرضتها المتغيرات الدولية.



‏‎وتصدر التعاون الاقتصادي بين البلدين أجندة الاجتماع، حيث أكدت المسئولة الفرنسية حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر ودعمها على كافة المستويات، مشيرة إلى الأولوية التي يحظى بها التعاون الاقتصادى في هذا الإطار.

كما أكد السفير إيهاب نصر أهمية فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيراً إلى تطلـع مصــر للاستفادة من الخبرات الفرنسية في زيادة قدرات التصنيع المحلى، وتوليد الطاقة المتجددة، وفي مجالات النقل والتعليم.

واستعرض مساعد وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، داعياً الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في مصر والتصدير إلى دول المنطقة للاستفادة من الأطر الاقتصادية الإقليمية المشاركة فيها مصر، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون الإنمائي.



وتبادل الطرفان الرؤى حول عدد من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعربت المسئولة الفرنسية عن تقدير بلادها للدور الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وأهميته لحفظ الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.