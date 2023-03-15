عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة سلامتك تهمنا تصل كفر الشيخ لنشر الأمان المهني بشركة الغازات

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعوية بمقر شركة مصر لتعبئة الغاز ببلطيم ، أحد اكبر مصانع تعبئة الغاز بالدلتا، تحت عنوان "سلامتك تهمنا" للحد من مخاطر العمل وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية " ، لتوعية العمال بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على سلامة عمال مصر وتعزيز بيئة العمل لدعم عجلة الإنتاج.                             

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الميداني لنشر التوعية والتثقيف بين العمال بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على سلامتهم الشخصية وسلامة المنشآت العاملين بها ، بحضور المهندس صبحي بركات مدير عام الشركة ، والدكتور محمود الماوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومديري مكاتب السلامة والصحة المهنية ببلطيم وكفر الشيخ ومديري مكاتب العمل والتشغيل وعدد من العمال بالشركة المصرية للغازات ببلطيم .

واوضح حازم حسن مدير مدير المديرية ، أن المبادرة تستهدف ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية لتصبح سلوك ومنهج حياة في جميع مواقع العمل، وكذلك تبادل الخبرات بين مكاتب السلامة والصحة المهنية وإدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ، ونشر الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على عمال مصر وتعزيز بيئة العمل وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر .

كما تم تنفيذ مناورة اطفاء حريق ميدانية وتم عمل خطة إخلاء الطوارئ وتشغيل أنظمة الإنذار والاطفاء.

وأضاف مدير المديرية، أنه قام بجولة ميدانية لتفقد مواقع العمل بالشركة ، التى يعمل بها 156عاملا ويقع مقرها ببلطيم على مساحة 53000 متر بطاقة إنتاجية 45000اسطوانة يوميا ، حيث قام مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالشركة بتقديم شرح لأجهزة الانذار والاطفاء وطريقة إخلاء الموقع.

وأشاد بكفاءة الأنظمة وفعاليتها وفق المعايير الحديثة وشروط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، كما تقدم كافة العاملين بالشركة بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزير القوى العاملة والمديرية التابعة لها على اهتمامهم بتوفير بيئة عمل آمنة والحد من مخاطر العمل والحفاظ على عمال مصر من مخاطر العمل.

65DBC452-16FD-4D98-B920-71B7C520DC7F
65DBC452-16FD-4D98-B920-71B7C520DC7F
8946A6D2-3C98-432B-BF7B-CAA7AE90BAE6
8946A6D2-3C98-432B-BF7B-CAA7AE90BAE6
A7DC6ED8-B50E-4BBB-8969-5AC451E0DC53
A7DC6ED8-B50E-4BBB-8969-5AC451E0DC53
F357BE6F-65FD-40DF-AFCE-211869C74077
F357BE6F-65FD-40DF-AFCE-211869C74077
FA46B698-0CEB-4068-867B-5A00FDF65F4C
FA46B698-0CEB-4068-867B-5A00FDF65F4C
0AEB04F4-18B8-43AB-B557-1177FB330525
0AEB04F4-18B8-43AB-B557-1177FB330525
5E9DA84E-51AB-42D6-96E9-45AD83D079C6
5E9DA84E-51AB-42D6-96E9-45AD83D079C6
7E77FE8E-D7C4-4AA7-9680-91BFD871E009
7E77FE8E-D7C4-4AA7-9680-91BFD871E009
F5D8300D-7333-47FC-938B-C819C8AF22BA
F5D8300D-7333-47FC-938B-C819C8AF22BA
17CDDC89-61D9-47E4-AD8B-8ADB36D32EE0
17CDDC89-61D9-47E4-AD8B-8ADB36D32EE0

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

على مسئوليتي.. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

ترشيحاتنا

"هاتشسون": استثماراتنا في مصر تتجاوز 1.6 مليار دولار

بعد القبض عليهم .. عقوبات رادعة تنتظر سارقي فيلا محمد صلاح بالتجمع

أحفاد الملك فاروق يزورون المعالم الأثرية بالأقصر

نشرة أخبار العالم| تهديدات خطيرة من واشنطن لـ موسكو.. الناتو يقتص من روسيا بعد إسقاط المسيرة الأمريكية.. والعالم الهولندي يتحدث عن زلزال قوي خلال أيام

مفاجأة.. المخابرات الروسية تكشف سبب إرسال المسيرة الأمريكي للبحر الأسود

دولة ثالثة على حافة الهاوية المالية بعد أمريكا وسويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير رسمية للفائزين بجوائز الأوسكار 2023| شاهد

بملابس ملفتة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة | شاهد

زيادة الإصابات بسرطان القولون يرجع لدواء أخذته الحوامل قبل نصف القرن بأمريكا

ألمانيا.. طفلتان تنهيان حياة ثالثة بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

فيديو

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الدواجن بمعارض أهلا رمضان| تفاصيل

رمضان كريم 2 .. كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه

انقلاب الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ