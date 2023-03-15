خلال 4 أيام.. محلي نجع حمادي ينجح في إزالة الباعة الجائلين والإشغالات

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، فى إزالة جميع الباعة الجائلين ومفترشي الطرق وكذلك الاشغالات والبلدورات بمحيط بنك القاهرة وشوارع 30 مارس و15 مايو وحسني مبارك وسط مدينة نجع حمادي.

قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الوحدة بدأت شن الحملات بدايةً من الأسبوع الجارى لإخلاء كافة الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة ونقلهم إلى المكان المؤقت للسوق بحديقة الأسرة بـ15مايو، وذلك بالمواصلة والمتابعة المستمرة والدوري على الشارع لضمان عدم عودة الباعة الجائلين لأماكنهم.

وتابع أنور، فضلاً عن رفع كافة تعديات المحال التجارية على حرم الطريق العام، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة في كل شوارع المدينة وتوابعها.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملات جاءت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ولاسيما إدارة شرطة المرافق وكافة الإدارات المعنية بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتوجيهات وحرص محافظ قنا، بضرورة عودة الانضباط لشوارع نجع حمادي وتسير حركة المرور، ومنع أي عشوائية.

و أضاف أنور، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بالتنسيق مع الجهات المعنية في تواصل مستمر بشن حملات رفع الاشغالات والنظافة ومكافحة كافة أشكال العشوائية، لإعادة ضبط الشارع النجعاوي وتسير حركة المرور والحفاظ على المظهر العام والحضاري للمدينة.