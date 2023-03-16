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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد "العقب".. مصر تستضيف اجتماعا خماسيا آخر بمدينة شرم الشيخ

صدى البلد

أعلن أمين سراللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، في بيان عن انعقاد اجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ بمصر يوم الاحد المقبل، بين مسؤولين من السلطة المصرية والفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة والأردن لبحث سبل خفض التصعيد في فلسطين.

وذكر الشيخ في بيان له أنه التقى، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه في مدينة رام الله الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية "هادي عمرو" والوفد المرافق له، بحضور مستشار الرئيس السيد نبيل أبو ردينة.

وأضاف البيان: "بحث الشيخ مع المبعوث الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد اجتماع العقبة بالأردن"، بحسب وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية.

وأكد البيان أنه تم عقد الاجتماع مع الممثل الأمريكي تحضيراً للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد القادم.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصعيدا من قبل الأحتلال الإسرائيلي من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

ونتج عن تصعيدات الأحتلال الإسرائيلي مقتل نحو 84 فلسطينيا، من بينهم سيدة و15 طفلا، منذ بداية العام الجاري.

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