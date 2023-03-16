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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات جوال شاومي POCO C40 في السعودية

Xiaomi Poco C40
Xiaomi Poco C40

تطرح شركة "شاومي" جوالها الجديد  بوكو  سي 40 بعدد من المميزات اللافتة للانتباه منها البطارية ذات السعة الكبيرة 6000 مللي أمبير في الساعة التي تدعم الشحن بقوة 18 وات وأيضا المعالج ثماني النوى التي تروج له لشركة بأنه عالي الأداء بالإضافة إلى أنه بتصنيف حماية من الماء والغبار مع شاشة طويلة نسبيا.

يتوفر جوال Xiaomi Poco C40  شاومي  بوكو سي 40 في المملكة العربية السعودية بسعر 429 ريال سعودي مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجوال.

Xiaomi Poco C40

مواصفات Xiaomi Poco C40

يأتي مع شاشة LCD حجمها 6.71 بوصة، ودرجة سطوع قياسية 400 شمعة لكل متر مربع مع دقة 720x1650 بيكسل، وكثافة بيكسلات 268 نقطة لكل بوصة، وطبقة زجاج حماية من Corning Gorilla Glass.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج وحدة مركزية من JLQ JR510 بدقة تصنيع 11 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G57 MC1 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 جيجابايت رام مع سعة تخزين 32 أو 63 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

Xiaomi Poco C40

يحزم الجوال بطارية كبيرة لا يمكن إزالتها سعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ومع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم MIUI 13 الخاصة بالعلامة التجارية الفرعية بوكو.

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يأتي الجوال الجديد من شاومي بوكو بإعداد كاميرا مزدوجة في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية عدسة عمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد وتقنية HDR والتصوير البانورامي، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، وتقنية HDR تدعم التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية.

Xiaomi Poco C40

يدعم الجوال اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي من خلال GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS. يوجد مستشعر تقارب وتسارع ومستشعر بصمات الأصابع بجوار زر التشغيل.

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