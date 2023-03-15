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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف سلامة: منشغل بالمشاهد الأخيرة لمسلسل "كامل العدد".. وانتهاء التصوير قريبا

شريف سلامة
شريف سلامة

يواصل الفنان شريف سلامة، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “كامل العدد” حيث يتنهي من تصوير الجزء الخاص به خلال أيام استعداداً لدراما رمضان ٢٠٢٣.

وقال شريف سلامة، في تصريح لـ “صدى البلد”، "منشغل حاليا في تصوير المشاهد الأخيرة لي في مسلسل “كامل العدد”، ومن المفترض أن انتهي من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة".

كامل العدد.. شريف سلامة يكشف تفاصيل تعاونه مع دينا الشربينى

سيدة مطلقة.. دينا الشربيني تكشف عن تفاصيل دورها فى كامل العدد

يذكر أن كشف الفنان شريف سلامة عن تفاصيل دوره فى مسلسل كامل العدد وتعاونه مع الفنانة دينا الشربينى والتى وصفها بالجيدة. 

وقال شريف سلامة فى لقاء ببرنامج MBC ترندينج: ام المسلسل يناقش قضية الزواج وقصص الحب بين الأزواج ويتطرق العمل أيضا إلى الطلاق والمشاكل الأسرية التى تنتج عنه. 

وأضاف شريف سلامة : ان التعاون مع الفنانة دينا الشربينى ممتع وبرغم من أنها التجربة الأولى التى تجمع بيننا الا ان كانت هناك كيمياء خاصة بيننا. 

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسلها الجديد “ كامل العدد ” ، المقرر عرضه على أحدي المنصات خلال شهر رمضان .

وقالت دينا الشربيني فى تصريحات تليفزيونية ، إنها تجسد داخل الأحداث شخصية سيدة انفصلت عن زوجها فى سن صغير، بعد أن تنجب 4 أبناء، ويناقش العمل قضية ارتباط السيدة المطلقة بشخص أخر .

ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.  

شريف سلامة الفنان شريف سلامة كامل العدد دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني MBC

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