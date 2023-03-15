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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب باخموت.. جنرال امريكي يعلن اقتراب انهيار الجيش الأوكراني بالكامل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن تطويق الجيش الروسي قوات كييف في باخموت، سيؤدي إلى انهيار متسلسل لدفاعات قوات الجيش الأوكراني.

وأوضح ماكجريجور: "حكاية باخموت تقترب من نهايتها" هذه ستكون بداية مرحلة جديدة من النزاع، ونتيجة لذلك ستنهار الجبهة الجنوبية الأوكرانية بالكامل”.

وأكد أن القيادة الأوكرانية تركت جنودها يواجهون مصيرهم بأنفسهم.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إنه سيتعين على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في أوكرانيا والموافقة على اتفاق سلام مع روسيا.

وقال ماكجريجور: “لقد قللنا من شأن الروس، والآن نجلس ونحدق في الكارثة التي تحدث. الجيش الذي سلحناه في أوكرانيا تم تدميره”.

وصول الجيش الروسي إلى حدود بولندا

وأضاف أن “الغرب مجبر على الاعتراف بخطئه والتوصل إلى اتفاق. إذا لم نفعل ذلك، فما الذي سيمنع الروس من إجبار نهر الدنيبر واحتلال كييف والوصول إلى حدود بولندا؟ لا شيء”.

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وفي وقت سابق، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أرسل إشارة استغاثة إلى الغرب الجماعي بسبب محنة القوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية.

وقال ماكجريجور:  "لقد وصل عدد قتلى الجيش الأوكراني بالفعل إلى 200 ألف شخص، ويرجع ذلك أساسًا إلى معركة باخموت. أخشى أن زيلينسكي لن يتبع نصيحة جنرالاته، الذين يقولون: "دعنا ننسحب من هناك، سننشئ خط دفاع جديد ونواصل القتال”.

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