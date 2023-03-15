«المصريين الأحرار» يكلف محمد أبو الجدايل بمهام شئون الحزب بباريس

أصدرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار قرارًا رقم 10 لسنة 2023 بتكليف محمد أبو الجدايل قائما باعمال مسئول شئون المصريين في باريس، وصدق عليه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

وجاء نص القرار بعد الاطلاع علي الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ وتعديلاته وعلي القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٧ والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلي اللائحة الداخلية للحزب.

جاء نص القرار كالتالي:-

المادة الأولي: تكليف محمد عطية زكى ابو الجدايل قائم بأعمال مسئول شئون المصريين في باريس.

المادة الثانية: ينشر القرار على الصفحة الرسمية لحزب المصريين الأحرار.

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغي كل ما يخالف ذلك .