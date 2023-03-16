أخبار الفن..وفاة والد المخرج سامح عبد العزيز..نجلاء بدر تكشف سر اعتذارها عن «تلت التلاتة» وتوجه رسالة لـ غادة عبدالرازق

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تعرف على موعد ومكان عزاء والد المخرج سامح عبد العزيز

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة والد المخرج سامح عبد العزيز والذى وافته المنية منذ عدة ساعات.



نجلاء بدر تكشف سر اعتذارها عن «تلت التلاتة» وتوجه رسالة لـ غادة عبدالرازق

أكدت الفنانة نجلاء بدر اعتذارها عن مسلسل تلت التلاتة للفنانة غادة عبد الرازق بسبب انشغالها في مسلسل رمضان كريم ٢ و سرة الباتع.

مسلسلات رمضان 2023.. عابد فهد يروج لمسلسل "النار بالنار" بهذه الطريقة

روج الفنان عابد فهد لمسلسل “النار بالنار”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، ونسر برومو العمل عبر حسابه على انستجرام.

مسلسلات رمضان 2023.. ياسمين عبد العزيز تروج لـ ضرب نار

شوقت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها لمسلسها الجديد ضرب نار المقرر عرضه فى رمضان المقبل والذي تشارك فى بطولته بجانب زوجها الفنان احمد العوضي.

مسلسلات رمضان 2023.. أحمد فهمي يعلن انتهاء تصوير سره الباتع

أعلن الفنان أحمد فهمي عن انتهائه لتصوير مشاهد مسلسله الجديد سره الباتع والذى يخوض به موسم رمضان القادم من إخراج خالد يوسف.