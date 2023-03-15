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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 5000 مواطن .. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بالإسكندرية |صور

قافلة طبية بمستقبل
قافلة طبية بمستقبل وطن بالوكالة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، أضخم قافلة طبية مجانية شاملة لأهالى المحافظة، اليوم الأربعاء، بعيادات السرايا بمنطقة سموحة، شرقي المحافظة، بإشراف نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين، وذلك تحت إشراف أمانة الصحة والسكان، برئاسة دكتور محمد جلال الغاوي، وتنظيم أمانة العلاقات العامة برئاسة عبدالعزيز ياسين، وأمانة ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سلوى عطية، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب بالمحافظة.


وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن القافلة ضمت عددا من الأطباء المتميزين ومختلف التخصصات الطبية، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.

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وأكد أن القافلة تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.


من جانبه، قال النائب خالد شلبي، أمين التنظيم بالإسكندرية، إن الحزب وفر وسائل مواصلات لنقل كبار السن والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف مناطق المحافظة إلى مقر القافلة، مشيدًا بجميع الأطباء المشاركين في القافلة التي امتدت نحو 10 ساعات من الساعة 11 صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


وأشادت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بالحضور الكثيف للمواطنين، مشيرة إلى توفير العلاج لكل الحالات في مختلف التخصصات بالمجان.


وقال الدكتور محمد جلال الغاوي، أمين الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن القافلة الطبية ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والعلاج بالمجان، كما تم تحويل عدد من الحالات التي تستدعي حالتها النقل إلى المستشفى، وتم الكشف على نحو 5000 مواطن في مختلف التخصصات التي تضمنتها القافلة.


وقال عبدالعزيز ياسين، أمين العلاقات العامة، إن شباب الحزب أظهروا حضورًا متميزًا في تنظيم القافلة، وشهدت القافلة حضورًا لافتًا لأغلب نواب الحزب وقياداته، وذلك لتقديم الخدمة المتميزة لأهالينا البسطاء الذين حضروا إلى القافلة من مختلف أنحاء المحافظة.


وأشارت سلوى عطية، أمينة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى توفير 200 نظارة طبية بالمجان للمواطنين ولذوي الهمم، في حالة استدعت حالتهم تركيب نظارة، عقب إجراء الكشف المتخصص في عيادة الرمد.


يأتي هذا وفقًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتكليفات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، بتكثيف الفعاليات الميدانية لأهالينا من الفئات الأكثر احتياجًا.

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