أمير الشعراء يلقي ندو غدا بكلية دار علوم جامعة القاهرة

تنظم كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أمسية لشعرية من تنظيم جامعة الشعر وتستضيف الشاعر الكبير الحاصل على لقب أمير الشعراء، الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية و الدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وتقام الندوة اليوم الخميس 16 مارس بقاعة علي مبارك بالكلية، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، واوضحت الكلية أن الندوة متاحة لجميع الراغبين في الحضور.

جامعة القاهرة

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، حفل تخرج طلاب كلية طب قصر العيني دفعة (189) دفعة الدكتور رشاد برسوم، بحضور عميدة الكلية، والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، ونقيب الأطباء، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأسرهم.

وبدأت مراسم الاحتفالية بطابور الخريجين ثم موكب العلم والعلماء ثم السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها إلقاء كلمة أوائل الخريجين والخريجات، ثم كلمة الدكتورة صافيناز صلاح الدين وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ثم كلمة الدكتورة منال المصري عميدة الكلية، ثم كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ثم كلمة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف نيابة عن أولياء الأمور، ثم تكريم أعضاء هيئة التدريس، أعقبه ترديد الخريجين قَسم الأطباء مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء.