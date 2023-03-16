للعرض في عيد الفطر.. محمد رمضان يوشك على نهاية تصوير فيلم هارلي

يواصل صناع فيلم هارلي، إنتاج رويال صن "سامر المحضر" تصوير المشاهد بشكل مكثف ومعدلات مناسبة، وذلك في العديد من الأماكن المختلفة، حيث يسعى فريق العمل للانتهاء من عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه في عيد الفطر المبارك، كما يراهن رمضان على نجاح هذا العمل.

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو من كواليس التصوير، مُعلقًا عليها بقوله: "ربنا يديم الحُب يا أعظم وأوفى جمهور في الدنيا ويا رب اجعلني عند حسن الظن دائمًا وأبدًا.. إمبارح خلال تصوير فيلم هارلي في شوارع القاهرة.. ثقة في الله نجاح" .

كواليس فيلم هارلي

ويظهر محمد رمضان، بـ"لوك" مختلف وشخصية جديدة سوف تكون بمثابة مفاجاة كبيرة لجمهوره ، وكشف مؤخراً مؤخراً عن اسم هذه الشخصية التي يقدمها في الفيلم ، وهو "محمد هاشم" الملقب بـ هارلي ، حيث نشر صورة له من الفيلم ، وذلك علي صفحته الشخصية ، وعلق قائلاً : "الأسم محمد هاشم اللقب هارلي أو (أسطورة الأسفلت) ميعاده عيد الفطر مكانه جميع دور العرض....ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان وفيلم هارلي

وكان النجم محمد رمضان، قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

يشار الي أن الفيلم انتاج رويال صن "سامر المحضر" ومنتج منفذ محمود الشيخ، واشراف عام على الإنتاج محمد ناصف، واخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك ، ومدير تصوير احمد عبد القادر ، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، احمد داش، مي كساب، اسماعيل فرغلي.