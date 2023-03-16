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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون ميك آب.. ياسمين رئيس في ظهور مميز على انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بدون ميك آب، بملامح وجهها الطبيعية، وتفاعل الجمهور معها حول ظهورها الجريء.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

وكانت ياسمين رئيس، شاركت في بطولة فيلم أنا لحبيبي، مع الفنان كريم فهمي، الذي تم عرضه في السينمات، في شهر فبراير الماضي. 

فيلم "انا لحبيبي" من بطولة كريم فهمى، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

كما تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

اعمال ياسمين رئيس ياسمين رئيس أحدث ظهور

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