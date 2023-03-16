نفسي يبقى على قبري ناس كتير..وصية أم قبل وفاتها بالسرطان تمزق القلوب

كشف تقرير نشرته فضائية “العربية”، حالة من الحزن الشديد، سيطرت على المنصات الإجتماعية في المنوفية، بعد وفاوة أم شابة بمرض السرطان.

"نيرمين"، صاحبة الـ 39 عاما ، تركت وصية مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاتها قائلة "وصيتي ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي وقولوا لبعض نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي ويقروا قرأن.



الشابة طلبت من مشيعي جثمانها أن يظلوا معها لساعة أو اثنتين بعد دفنها ليكونا "ونسا لها.

اسألوا على ولادي

الأم أوصت برعاية أولادها قائة “اسألوا على ولادي من وقت للتاني وخلوا بالكم منهم وبالذات زياد عشان متعلق بيا أوي”.