سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا بعيد المدى تزامنا مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى اليابان

أعلنت كوريا الجنوبية، أن جارتها الشمالية أطلقت، اليوم /الخميس/ صاروخا بالستيا "بعيد المدى"، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بزيارة إلى اليابان.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن :"قواتنا العسكرية رصدت إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونج يانج"، مشيرة إلى أن الصاروخ عابر للقارات.



وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الصاروخ الذي حلّق مسافة ألف كيلومتر جرى إطلاقه على مسار مرتفع، وعادة ما يتم ذلك لتجنب التحليق فوق البلدان المجاورة.



وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية، دعا يون إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع اليابان والولايات المتحدة، قائلا إن "كوريا الشمالية ستدفع ثمنا واضحا لمثل هذه الاستفزازات المتهورة"، وفق بيان صادر عن مكتبه.



من جهته، أعلن مجلس الوزراء الياباني أن الصاروخ الكوري الشمالي وصل إلى ارتفاع أكثر من 6 آلاف كيلومتر، وهو الأقصى له.



وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحفيين إنه سيلتقي بأعضاء من مجلس الأمن القومي، مضيفا "السلام والاستقرار في المنطقة مسألة هامة بشدة".



يذكر أن التجربة الصاروخية هي ثالث استعراض قوة لكوريا الشمالية منذ الأحد الماضي، وتأتي بينما تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات.