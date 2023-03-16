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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: إلزام 16 جهة بتطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

صدى البلد

 أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا رقم (137) لسنة 2023 بإلزام 16 جهة وشركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من 15 مارس الجاري.


وقال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم /الخميس/، إن تطبيق منظومة منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.
ومن جانبه، أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (137) لسنة 2023، فإن الجهات والشركات (مرحلة أولى) هي "طارق سعيد وشريكيه، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وثروة للبترول شركة مساهمة مصرية، وتوشيبا العربي للأجهزة المنزلية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، ومستشفى مصر الدولي، والشركة المصرية للشبكات، وشركة فودافون انترناشيونال سيرفيزس، ومونديليز ايجيبت فودز، ومجموعة انما لتكنولوجيا المعلومات، واتصالات مصر، واتصالات للخدمات الدولية، وشركة الزينة لصناعة الورق الصحي، وسيتي ايدج للتطوير العقاري، وشركة تنمية الريف المصري الجديد. 


وأضاف أنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالقرار رقم (137) لسنة 2023 طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 


وقال إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services، مشيرا إلى أنه للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

 

المصرية وزير المالية المالية تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي

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المالية: إلزام 16 جهة بتطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

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