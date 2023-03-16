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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستغل عدم جدية المواقف الدولية لتصعيد جرائمه

صدى البلد

  أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصر على تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مُستغلة ضعف المواقف الدولية، التي تكتفي بصيغ التعبير عن القلق وتساوي بين الجلاد والضحية، ولا تترجم بياناتها إلى أفعال أو ضغوط حقيقية أو عقوبات تجبر الاحتلال على وقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي. 
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق والمناخ السياسيين لحل الصراع. 
وأدانت الوزارة اعتداءات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة، واستباحتهم المتواصلة واقتحاماتهم للمناطق الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، والتي عادةً ما تخلّف عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.

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