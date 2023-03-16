عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يطالب لاعبيه بمصالحة جماهير الأهلي أمام القطن الكاميروني

صدى البلد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم استعداداً لمواجهة القطن المقرر لها مساء غداً في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

 ووصلت بعثة الفريق الأحمر مساء أمس إلي مدينة جاروا بعد رحلة طيران أستغرقت قرابة 4 ساعات قادمة من بريتوريا علي متنا رحلة خاصة حيث وصلت الطائرة التي اقلت الفريق صباح أمس من القاهرة.

وومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف علي استاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الذي سوف يشهد إقامة المباراة عليه، وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري علي القيام بزيارة لملعب المباراة مساء أمس وبمجرد الوصول لجاروا للإطمئنان علي كافة الأمور الخاصة باللعب.

وتحسنت أرضية وشكل الملعب بصورة كبيرة عن الفترة الماضية التي كان يحل فيها الأهلي ضيفاً علي هذا الأستاد، ومن المقرر أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني في مران اليوم الموقف النهائي من تواجد عدد من اللاعبين بشكل أساسي مثل خالد عبدالفتاح وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم بعد عودتهم للتدريبات وتماثلهم من الإصابات التي لحقت بهم.

ولا تزال الحيرة تسيطر علي كولر في موقف حراسة المرمي خاصة أن الجهاز المعاون يري أن مباراة القطن من نوعية المواجهات التي تحتاج إلي خبرات محمد الشناوي الذي لعب علي هذا الإستاد وتلك الأجواء أكثر من مرة سواء مع المنتخب الوطني أو مع الفريق بينما يري كولر نفسه أن الحارس في حاجة للخروج من الضغوط التي يتعرض لها، ولكن يبدو أن المدرب السويسري سوف يستجيب لوجهة نظر معاونيه خاصة أنه الدفع بعلي لطفي تعد مغامرة وسط الغضب الجماهيري .

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأخير صباح أمس بملعب بريتوريا في جنوب أفريقيا قبل إستقلال الطائرة الخاصة الي ملعب جاروا، وشهد مران الأمس مشاركة تدريجية لمحمد عبدالمنعم وعلي معلول وحسين الشحات، وعقد كولر محاضرة قبل بدء المران مع اللاعبين شهدت شرح لطريقة لعب القطن الكاميروني.

وتضمن كلام المدرب مع اللاعبين ان المنافس يدخل المباراة بلا أهداف وبالتالي فهو لا يعاني من الضغوط وهي الأجواء الافضل لأي فريق يريد لعب كرة القدم.

 وقال كولر ان القطن يسعي لتقيدم نفسه بصورة جيدة خاصة أنها أمام الأهلي وليس لديه ما يخسره فقد بات خارج المنافسات بشكل تام ويجب عليهم الحذر.

وأضاف:" هناك حالة من الإحباط العام لدي جماهيركم ويجب عليكم تصحيح الصورة حتي لو لم يتأهل الفريق الي دور الــ8 ولكن يجب ان نظهر بالشكل الجيد والافضل"، وأوضح أن القطن لديه لاعبيه جيدين ولكن صادفه سوء حظ خاصة أن معظم عناصر تفتقد للخبرات لصغر سنها ولكن لديها طموحات كبيرة.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بدوري أبطال أفريقيا مدينة جاروا بريتوريا استاد رومدي أدجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

عاجل.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

ترشيحاتنا

القائم بأعمال جمهورية دونستيك الشعبية: نتعرض لهجوم روسي منظم

رئيس الغرف العربية يدعو لصياغة سياسات معززة للعلاقات الاقتصادية

مدبولي يفتتح شركة "كادمار" للنقل الدولي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "هنج تونج أوبتيك إليكتريك مصر" للألياف الضوئية

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

السلع الغذائية تشيد بقرار استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعب سابق مفاجأة الحلقات.. نجما الأهلي ضحية لـ برنامج رامز جلال الجديد

حاتم وشيماء وهنادي وفراج وزوجته .. القائمة الكاملة لضحايا برنامج رامز جلال الجديد I خاص

ثعبان ضخم يصفع رجلًا على وجهه في أستراليا .. النهاية مؤلمة

على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

فيديو

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ