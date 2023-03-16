كولر يطالب لاعبيه بمصالحة جماهير الأهلي أمام القطن الكاميروني

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم استعداداً لمواجهة القطن المقرر لها مساء غداً في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأحمر مساء أمس إلي مدينة جاروا بعد رحلة طيران أستغرقت قرابة 4 ساعات قادمة من بريتوريا علي متنا رحلة خاصة حيث وصلت الطائرة التي اقلت الفريق صباح أمس من القاهرة.

وومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف علي استاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الذي سوف يشهد إقامة المباراة عليه، وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري علي القيام بزيارة لملعب المباراة مساء أمس وبمجرد الوصول لجاروا للإطمئنان علي كافة الأمور الخاصة باللعب.

وتحسنت أرضية وشكل الملعب بصورة كبيرة عن الفترة الماضية التي كان يحل فيها الأهلي ضيفاً علي هذا الأستاد، ومن المقرر أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني في مران اليوم الموقف النهائي من تواجد عدد من اللاعبين بشكل أساسي مثل خالد عبدالفتاح وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم بعد عودتهم للتدريبات وتماثلهم من الإصابات التي لحقت بهم.

ولا تزال الحيرة تسيطر علي كولر في موقف حراسة المرمي خاصة أن الجهاز المعاون يري أن مباراة القطن من نوعية المواجهات التي تحتاج إلي خبرات محمد الشناوي الذي لعب علي هذا الإستاد وتلك الأجواء أكثر من مرة سواء مع المنتخب الوطني أو مع الفريق بينما يري كولر نفسه أن الحارس في حاجة للخروج من الضغوط التي يتعرض لها، ولكن يبدو أن المدرب السويسري سوف يستجيب لوجهة نظر معاونيه خاصة أنه الدفع بعلي لطفي تعد مغامرة وسط الغضب الجماهيري .

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأخير صباح أمس بملعب بريتوريا في جنوب أفريقيا قبل إستقلال الطائرة الخاصة الي ملعب جاروا، وشهد مران الأمس مشاركة تدريجية لمحمد عبدالمنعم وعلي معلول وحسين الشحات، وعقد كولر محاضرة قبل بدء المران مع اللاعبين شهدت شرح لطريقة لعب القطن الكاميروني.

وتضمن كلام المدرب مع اللاعبين ان المنافس يدخل المباراة بلا أهداف وبالتالي فهو لا يعاني من الضغوط وهي الأجواء الافضل لأي فريق يريد لعب كرة القدم.

وقال كولر ان القطن يسعي لتقيدم نفسه بصورة جيدة خاصة أنها أمام الأهلي وليس لديه ما يخسره فقد بات خارج المنافسات بشكل تام ويجب عليهم الحذر.

وأضاف:" هناك حالة من الإحباط العام لدي جماهيركم ويجب عليكم تصحيح الصورة حتي لو لم يتأهل الفريق الي دور الــ8 ولكن يجب ان نظهر بالشكل الجيد والافضل"، وأوضح أن القطن لديه لاعبيه جيدين ولكن صادفه سوء حظ خاصة أن معظم عناصر تفتقد للخبرات لصغر سنها ولكن لديها طموحات كبيرة.