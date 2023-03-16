عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الهدى بمدينة دهب

صدى البلد

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الهدى بمدينة دهب، الذي تم إنشاؤه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء غدًا الجمعة  .


يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف للشهر الفضيل، حيث سيتم  افتتاح ( 91 ) مسجدًا غدًا الجمعة ، منها ( 81 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 903 ) مساجد، منها ( 735 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 168 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

من ناحية أخرى نشرت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة  17 مارس 2023م تحت عنوان: "التكافل المجتمعي واجب الوقت".

وطالبت الوزارة جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وزير الاوقاف يفتتحان مسجد جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

عاجل.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

ترشيحاتنا

القائم بأعمال جمهورية دونستيك الشعبية: نتعرض لهجوم روسي منظم

رئيس الغرف العربية يدعو لصياغة سياسات معززة للعلاقات الاقتصادية

مدبولي يفتتح شركة "كادمار" للنقل الدولي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "هنج تونج أوبتيك إليكتريك مصر" للألياف الضوئية

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

السلع الغذائية تشيد بقرار استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعب سابق مفاجأة الحلقات.. نجما الأهلي ضحية لـ برنامج رامز جلال الجديد

حاتم وشيماء وهنادي وفراج وزوجته .. القائمة الكاملة لضحايا برنامج رامز جلال الجديد I خاص

ثعبان ضخم يصفع رجلًا على وجهه في أستراليا .. النهاية مؤلمة

على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

فيديو

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ