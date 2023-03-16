وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الهدى بمدينة دهب

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الهدى بمدينة دهب، الذي تم إنشاؤه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء غدًا الجمعة .



يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف للشهر الفضيل، حيث سيتم افتتاح ( 91 ) مسجدًا غدًا الجمعة ، منها ( 81 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 903 ) مساجد، منها ( 735 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 168 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

من ناحية أخرى نشرت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة 17 مارس 2023م تحت عنوان: "التكافل المجتمعي واجب الوقت".

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.