الفعاليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر في نسختها الأولى بجامعة عين شمس.. صور

أقيمت الفعاليات النهائية لمسابقة "تربية تبتكر" تحت عنوان edu innovators 1 بكلية التربية جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء شحاته القائم بأعمال عميد كلية التربية.

وأفتتحت الدكتورة صفاء شحاته فاعليات عرض مشروعات الطلاب وأكدت على دور كليه التربية فى دعم الابتكار وريادة الأعمال وأهمية تشجيع الطلاب علي التفكير الريادي، وقد تم ذلك بحضور الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس والدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور اسلام عدلى مسئول النشاط بمركز الابتكار وريادة الأعمال.