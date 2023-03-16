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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الفعاليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر في نسختها الأولى بجامعة عين شمس.. صور

الفاعليات النهائية
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر بجامعة عين شمس

أقيمت الفعاليات النهائية لمسابقة "تربية تبتكر" تحت عنوان edu innovators 1 بكلية التربية جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء شحاته القائم بأعمال عميد كلية التربية.

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خبير تربوي: تطوير مهارات الطلاب أبرز أهداف "الاستراتيجية الوطنية" للتعليم العالي

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خبير: الدولة المصرية تسعي لتعزيز الابتكار والإبداع وتحسين مكانتها على المستوى الدولي

وأفتتحت الدكتورة صفاء شحاته فاعليات عرض مشروعات الطلاب وأكدت على دور كليه التربية فى دعم الابتكار وريادة الأعمال وأهمية تشجيع الطلاب علي التفكير الريادي، وقد تم ذلك بحضور الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس والدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، الدكتور اسلام عدلى مسئول النشاط بمركز الابتكار وريادة الأعمال. 

الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس13
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس13
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس12
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس12
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس11
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس11
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس10
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس10
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس9
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس9
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس8
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس8
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس7
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس7
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس6
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس6
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس5
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس5
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس4
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس4
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس3
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس3
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس2
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس2
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس1
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس1
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس
الفاعليات النهائية لمسابقة تربية تبتكر فى نسختها الأولى بجامعة عين شمس
الفعاليات النهائية تربية تبتكر كلية التربية جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الدكتورة صفاء شحاته عميد كلية التربية دعم الابتكار وريادة الأعمال تشجيع الطلاب Jobs Education

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