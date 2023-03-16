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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي مالاوي غدا

فيتوريا ومحمد صلاح
فيتوريا ومحمد صلاح

يكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين غدا الجمعة استعدادًا لمباراتي مالاوي لمعسكر شهر مارس المقرر انطلاقه في الفترة من 20 – 28 و يتخلله مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي مالاوي غدا 

وأعلن فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وهم : 
محمد صلاح -ليفربول الإنجليزي 
أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي –
أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور التركي .
طارق حامد – اتحاد جدة السعودي
سام مرسى - ايبسويتش الإنجليزي
أحمد حمدى – مونتريال الكندي
مصطفى محمد – نانت الفرنسي.
عمر مرموش  - فولفسبورج الألماني
إمام عاشور – ميتلاند الدنماركي.

خرج الثنائي  محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.

 

منتخب مصر مالاوي كأس الأمم الافريقية قائمة منتخب مصر

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