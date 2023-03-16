إعلان قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي مالاوي غدا

يكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين غدا الجمعة استعدادًا لمباراتي مالاوي لمعسكر شهر مارس المقرر انطلاقه في الفترة من 20 – 28 و يتخلله مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي مالاوي غدا

وأعلن فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وهم :

محمد صلاح -ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي –

أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور التركي .

طارق حامد – اتحاد جدة السعودي

سام مرسى - ايبسويتش الإنجليزي

أحمد حمدى – مونتريال الكندي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي.

عمر مرموش - فولفسبورج الألماني

إمام عاشور – ميتلاند الدنماركي.

خرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.