برلماني: مبادرة كتف في كتف مؤشر كبير على نجاح العمل الأهلي

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب ، أن مبادرة كتف في كتف، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي بتوجيهات الرئيس السيسي، تستهدف جميع ربوع مصر، الأمر الذي يساهم في مجابهة الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تدعم المبادرة الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأقل دخلا، وفق مبادرة رائدة لم تحدث من قبل.

ونوه كعربان فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين البوم، بمبادرة "كتف بكتف" التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك باعتبارها أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بهدف توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية قبل شهر رمضان المبارك. لافتا: إلى أن هذه المبادرة تأتي نتاجا لإيمان الرئيس السيسي بقدرات العمل الأهلي كشريك مهم في التنمية، وتكثيف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة عمل واحد لضمان الحماية الاجتماعية لجميع الطبقات، والوصول للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي.

واشار عضو مجلس النواب، ان توقيت مبادرة كتف في كتف، يعد عاملا هاما حيث جاءت بتوقيت يعانى فيه العديد من الشعب من غلاء الأسعار، نتيجة التداعيات العالمية الحالية والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء التي تهدد العالم.

واختتم كعربان، أن مبادرة "كتف في كتف" جاءت لتؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني وضرورة ترابط هذه المؤسسات لتكن زراعا رئيسيا وفعالا من أزرع الدولة لمحاربة الغلاء وضمان الحماية للافراد الأكثر احتياجا . فمبادرة كتف في كتف هامة للغاية واقتصادية، ومؤشر كبير على نجاح العمل الأهلي عبر التحالف الوطني بتوجيهات السيسي .