عيوشة فقدت بصرها وليس عزيمتها|الأم المثالية من ذوي الإعاقة تحكي قصة كفاحها

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الخميس، في تقليد سنوي تقوم به الوزارة في الموعد نفسه من كل عام.

قصة أفضل أم من ذوي الإعاقة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تكريم نحو 36 أما مثالية هذا العام، حيث 27 أما مثالية أولى على مستوى الجمهورية، بجانب أم مثالية واحدة من كل فئة، بالإضافة إلى تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة.

يشار إلى أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2023 بلغ نحو 660 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، وانطبقت الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار الأم المثالية على 424 متقدمة فقط، وقع الاختيار من بينهم على 36 أمًا مثالية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة ظهر اليوم، إن عيوشة حسن سليمان العسيلي من محافظة بورسعيد، حصلت على أفضل أم من ذوي الإعاقة ضمن الأمهات المثاليات لذلك العام.

وتواصل موقع "صدى البلد" مع السيدة عيوشة حسن سليمان العسيلي، الحاصلة على أفضل أم من ذوي الاعاقة على مستوى الجمهورية للحديث أكثر عن قصة كفاحها حتى حصلت على هذا اللقب الهام، وماذا يمثل لها؟.

"والله فرحانة فرحة الدنيا وعينيا بتدمع من الفرحة"، بهذه الكلمات أستهلت السيدة عيوشة حسن سليمان العسيلي البالغة من العمر 76 عاماً خبر حصولها على لقب الأم المثالية من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وأشارت السيدة عيوشة: "أنا انفصلت عن زوجي من زمان عشان مكانش قد مسئولية، بدأت أنا اشتغل وأصرف على بناتي الاتنين منى الكبيرة وإيمان الصغيرة، لحد ما بقت منى مهندسة كهرباء وإيمان مدرسة في التعليم الفني الصناعي، كنت بوديهم دروسهم وأستناهم وأرجعم تاني، ودلوقتي هما فرحانين بحصولي على اللقب ده".

وتزوجت السيدة عيوشة وهي عمرها 30 عاماً، وبعد انفصالها عن زوجها في العام 1999 كانت ابنتها الكبرى منى تبلغ من العمر 13 عاماً، وإيمان كانت تبلغ من العمر 10 أعوام، وكانت تعمل السيدة عيوشة بمصنع للشاي ثم قامت "بعمل معاش مبكر من المصنع وكانت تنفق من خلاله على تعليم ومعيشة بناتها".

ومن اللافت للنظر إن ابنتها الكبرى منى كانت سعيدة أكثر بشكل يفوق سعادة الأم، وقالت عندما تواصل موقع "صدى البلد" معها، إنها في غاية السعادة معربة عن سعادتها بهذه الكلمات: "انا والله العظيم مش مصدقة، هو ده حصل بجد يا جماعة؟، انا مش مصدقة والله نفسي، ربنا يكرم الجميع يارب، أنا مبسوطة أوي، ماما كان نفسها أوي حد يكرمها، والحمدلله ربنا استجاب لها، لأنها تستحق وتعبت علينا ودي أقل حاجة نقدمها ليها، وربنا يديها الصحة والعافية".

قالت المهندسة منى، إن والدتها انفصلت عن والدها منذ سنوات عديدة وهي طفلة ثم بدأت والدتها بتولي مسئوليتها هي واختها.

وأشارت المهندسة منى ابنة السيدة عيوشة، إلى أنها "كانت الأب والأم تعمل وتكافح وشقيت كتير خاصة بعد أن فقدت بصرها من 15 عاماً، ماما عندها إعاقة بصرية بس متولدتش بيها، هي بعد ما طلعت معاش من 25 سنة، بدأت تشتغل في المشغولات اليدوية زي الكروشيه والمفارش عشان تساهم في دخل البيت، بس مع الوقت بدأت عينها تضعف ومع وجود السكر والقلب طبعاً حصل عتامة تامة في شبكة العين".

أسماء الأمهات المثاليات الفائزات

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجهورية السيدة هدى عبد اللطيف محمود من محافظة كفر الشيخ، وفازت السيدة عزيزة أحمد عمر عبد ربه من محافظة الوادي الجديد بالمركز الثاني، والسيدة مرفت السيد محمد من محافظة السويس بالمركز الثالث.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة كالتالي: السيدة نوال إبراهيم خليل الأولى على محافظة الأقصر، السيدة هدى إبراهيم محمود صالح الأولى على محافظة أسيوط، والسيدة سوزان منصور عبدالله الأولى على محافظة المنوفية، والسيدة جميلة السيد على خضر الأولى على محافظة البحر الأحمر، والسيدة حيات أحمد حسين أبو صالحة الأولى على محافظة بورسعيد.

وجاءت السيدة صفاء على عبد الوهاب الأولى على محافظة بنى سويف، والسيدة عايدة محمد السيد فرج الله الأولى على محافظة القليوبية، والسيدة نادية مبارك سليمان محمد الأولى على محافظة الإسماعيلية، والسيدة ابتسام حسن حسين بشر الأولى على محافظة شمال سيناء، والسيدة هويدا فؤاد عبد المنعم الأولي على محافظة مطروح، والسيدة حليمة سلامة عبد السميع الأولى على محافظة الفيوم، والسيدة فضيلة سيد أحمد الأولي على محافظة الغربية.

كما جاءت السيدة حمدية عبد اللاه عطيه بشير الأولى على محافظة قنا، والسيدة هدى محمد عبادي الأولى على محافظة الإسكندرية، والسيدة رضا عبد الحميد إسماعيل الأولى على محافظة أسوان، والسيدة فاتن حسين عثمان الأولى على محافظة سوهاج، والسيدة راعوث لوكاس وردخان الأولى على محافظة القاهرة، والسيدة فيروز السيد رمضان الأولى على محافظة جنوب سيناء، والسيدة سمية إبراهيم عبد العزيز سلامة الأولى على محافظة دمياط، والسيدة زينب عبد المعبود محمد الأولى على محافظة المنيا، والسيدة مرفت أحمد إبراهيم الأولى على محافظة الشرقية، والسيدة بدرية مصطفي عبد الحليم الأولى على محاظة البحيرة، والسيدة السيدة سليمان مصطفي لبن الأولى على محافظة الجيزة، والسيدة إيمان أحمد عبد الرحمن الأولى على محافظة الدقهلية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية البديلة الأولى علي مستوى الجمهورية عن عام 2023، وهي السيدة نوال عبد العظيم محمد من محافظة المنوفية، حيث جاءت السيدة آمنة على نصر من محافظة السويس الأم البديلة الأولى لمؤسسات الرعاية "كريمي النسب" على مستوى الجمهورية، أما الأم المثالية الأولى من ذوي الإعاقة على مستوى الجهورية، فجاءت السيدة عيوشة حسن سليمان العسيلي من محافظة بورسعيد، وجاءت السيدة سهير الحسيني بيومي من محافظة الشرقية، الأم المثالية الأولى علي مستوى الجمهورية لابن من ذوي الإعاقة عن عام 2023.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع على التمكين الاقتصادي، فقد جاءت السيدة مريم شاوول جورجيوس من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة "التمكين الاقتصادي" على مستوى الجمهورية.

أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد جاءت السيدة امتياز السيد شديد من محافظة المنوفية الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت السيدة زكية محمد صابر من محافظة دمياط الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم فاطمة السيد مصطفى من محافظة الشرقية أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم فايزة أحمد سليم أمًا مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الدقهلية.