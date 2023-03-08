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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"اعرف" ندوة توعوية لأسر ذوي الإعاقة الذهنية بدمياط

ندوة بدمياط
ندوة بدمياط


شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم، فعاليات الندوة التى جاءت بالتعاون مع جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية ذوى الإعاقة الذهنية لتوعية أولياء أمور و العاملين بمجال الرعاية الخاصة بذوى الإعاقة الذهنية ، حيث انعقدت اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط بحضور الدكتورة نجوى جمعة رئيس مجلس إدارة الجمعية واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

واستهلت " المحافظ " كلمتها بالترحيب بهذا التعاون مع جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية ذوى الإعاقة الذهنية ، مشيرة  إلى أن هذا التعاون بدأ منذ عام ٢٠٢٠ بإطلاق برنامج الرعاية الصحية لذوى الإعاقة الذهنية " كلنا معاك" ، لتٌستكمل تلك المسيرة بإطلاق برنامج " اعرف" والذى يهدف وبشكل مباشر إلى تقديم حزمة توعوية تستهدف أولياء الأمور والعاملين بمجال رعاية ذوى الإعاقة الذهنية ، بسبل التعامل المثلى مع ابنائنا وبناتنا لتعزيز مهارات التواصل لديهم ودمجهم فى المجتمع ..

ولفتت "المحافظ" أيضًا إلى أن تلك الجهود تأتى اتساقًا مع رؤية الدولة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعاية ذوى الهمم والعمل نحو دمجهم فى المجتمع باعتبارهم جزء هام لا يتجزأ من نسيجه ،كما أعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد والمزيد من التعاون مع الجمعية والجمعيات الأهلية لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لمجموعة اكبر من الأبناء بالمناطق المختلفة ، حيث دعت الجمعية إلى تفعيل برامج اكثر لتحقيق ذلك ، كما أكدت فتح ابواب مكتبات مصر العامة بالمحافظة لأبناء دمياط من ذوى الهمم لحضور كافة الفعاليات التى يتم تنظيمها بالمجان ..

ومن جانبها ،، اشادت الدكتورة نجوى جمعة بجهود محافظ دمياط وحرصها الدائم على التعاون مع الجمعية لدعم محاور هذا الملف وتقديم الرعاية الكاملة لذوى الهمم ،كما أشارت إلى ان برنامج اعرف هو أحدث البرامج الخدمية بمجال رعاية ذوى الإعاقة الذهنية لتوعية أولياء الأمور و العاملين بمجال الرعاية الخاصة بذوى الإعاقة الذهنية، بأفضل الأساليب للتعامل مع أبنائهم ودمجهم فى المجتمع،  لافتة الى أنه بدأ إطلاق هذا البرنامج بمحافظة دمياط ليتم تنفيذه لاحقا بعدة محافظات..

وشهدت الندوة استعراض شامل لانشطة الجمعية بشكل عام والتى تضمنت على سبيل المثال إطلاق برامج الأولمبياد الخاص المصرى والصديق الامثل و تطوير مدارس التربية الفكرية ودعم المدارس التابعة لجمعية الرعاية المتكاملة ودعم مدارس الدمج ،علاوة على برامج الرعاية الصحية،  وبالنسبة إلى محافظة دمياط تم عرض ما تم تنفيذه من جهود من خلال برنامج الرعايةالصحية" كلنا معاك " المُنفذ عام ٢٠٢٠ حيث تم خلاله توقيع الكشف الطبى على ١٥٦ من ذوى الاحتياجات الخاصة هذا إلى جانب توفير العلاج والنظارات الطبية وسماعات الأذن لعدد آخر من الحالات،  كما تم استعراض محاور برنامج " اعرف " الذى انعقدت فعالياته على مدار يومى ٧؛٨ مارس الجارى ...

هذا وقد تبادلت المحافظ ورئيس مجلس إدارة جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية ذوى الإعاقة الذهنية الدروع التذكارية فى ختام فعاليات الندوة..

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