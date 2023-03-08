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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط: 250 فريقًا طبيًا لحالة طرق الأبواب لتطعيمات لقاح كورونا |صور

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على استمرار اعمال حملة (طرق الأبواب) للتطعيم ضد فيروس الكورونا الجرعات (الاولي_الثانية _الجرعات التنشيطية الثالثة _الرابعة) بدء لمن هم فى عمر ١٢ عاما فما فوق ولجميع الفئات بمحافظة دمياط.

واشار الى انه،  تم البدء في الحملة يوم الاحد ٢٠٢٣/٣/٥ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجميع  مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق اهدافها المرجوة.

واضاف، ان  الحملة تتم  من خلال فرق التطعيم التى تجوب المدارس والشوارع والميادين ودواوين المصالح الحكومية والحدائق والمساجد للتطعيم وفرق التثقيف لتحفيز وتشجيع المواطنين على التطعيم وتثقيف بمدى أهمية تلقي اللقاح  وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس الكورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور عطيه منصور مديرعام  الطب الوقائى بمديرية الصحة ان هناك ٢٥٠ فريقا طبيا بمديرية الصحة يتم من خلالهم طرق الأبواب بنطاق المحافظة بخمس مراكز (دمياط-كفر البطيخ-فارسكور-كفرسعد-الزرقا)  لتحقيق المستهدف من الحملة و أن كافة أنواع  التطعيمات متوفرة مع فرق التطعيم المتحركة ومراكز اللقاح الثابتة .

وتناشد مديرية الشئون الصحية بدمياط المواطنين بضرورة تلقي اللقاح  ، وأن اللقاح آمن وفعّال وبيقلل من فرص الإصابة بالمرض.

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دمياط وزارة الصحة الشئون الصحية بدمياط لقاح كورونا المواطنين مديرية الصحة محافظ دمياط

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