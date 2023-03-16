مفاجأة.. انقسامات داخل الناتو حول دعم أوكرانيا عسكريا

قال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الخميس، إن بلاده ستسلم أربع طائرات مقاتلة من طراز "ميج-29" إلى أوكرانيا في "الأيام القليلة المقبلة"، مما يجعل بولندا أول دولة في الناتو تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

لطالما طلبت أوكرانيا بشكل عاجل طائرات حربية لمحاربة القوات الروسية. غالبًا ما اتخذت بولندا، أحد أقوى مؤيدي أوكرانيا في حربها ضد روسيا، زمام المبادرة في إقناع الحلفاء المترددين في بعض الأحيان بتزويد كييف بالأسلحة الثقيلة. حسبما ذكر موقع "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكي.

وقدد ألمح دودا إلى أن بولندا قد ترسل طائرات مقاتلة إضافية في الأسابيع المقبلة.

ومن المحتمل أيضًا أن ترسل سلوفاكيا، العضو الزميل في الناتو، طائرات مقاتلة في الأسابيع المقبلة إلي كييف.

وتطالب أوكرانيا أيضًا بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف -16 " لكنها رفضت مرارًا وتكرارًا. وتقول واشنطن، إن تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها سيستغرق وقتًا طويلاً، وستكون الصيانة واللوجستيات معقدة للغاية بحيث لا يمكن إدارتها أثناء الصراع المستمر.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنه واثق من أن أوكرانيا ستحصل في النهاية على طائرات مقاتلة غربية الصنع.

كما تمتلك بولندا حوالي 28 طائرة من طراز "ميج-29" وقد تم استبدالها بطائرات أمريكية الصنع أكثر تقدمًا، وتأمل في شراء أحدث طائرات "إف-35".