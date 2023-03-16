بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. توزيع 4 ملايين كرتونة أغذية على المواطنين

كشف مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، تفاصيل انطلاق مبادرة كتف فى كتف غدا باستاد القاهرة.

وقال زمزم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" مبادرة كتف في كتف" سوف تنطلق غدا فى استاد القاهرة، وسط حضور جماهيرى كبير إلى جانب 60 ألف متطوع داخل وخارج الاستاد.

ولفت إلى أن عدد المتطوعين لمبادرة "كتف فى كتف" وصل إلى 250 ألف متطوع فى 27 محافظة بالجمهورية، مضيفا:"

وأوضح،:"حركة السيارات ستنطلق غدا، ويوم السبت سيتم توزيع الكراتين بكل القرى بالمحافظات".



واختتم حديثه: "سيتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية وسيجرى الانتهاء منها في الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما سنوفر مظلة اجتماعية كبيرة لكل الأهالي".

مؤسسة "أبو العينين" شاركت في توزيع المواد الغذائية ضمن مبادرة "كتف فى كتف"، حيث تم تقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا، ووزع المتطوعون من المؤسسة الكراتين الغذائية للمواطنين الأولى بالرعاية.