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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إبراهيم الحكمي يغني تتر مسلسل "جميلة"

ابراهيم الحكمي وعزيز
ابراهيم الحكمي وعزيز الشافعي

استقرت الشركة المنتجة لمسلسل “جميلة” على الفنان إبراهيم الحكمي، لغناء تتر المسلسل، وهو من الحان عزيز الشافعي.

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه خلال  الموسم الرمضاني 2023.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٣.. طرح الإعلان التشويقي الرسمي لـ "جميلة "

رمضان 2023.. عبير صبري تروج لشخصيتها في مسلسل جميلة

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

الدرامي الرمضاني القادم بعمل جديد ومختلف من خلال مشاركتها في مسلسل «جميلة» بطولة عدد كبير من النجوم.

وقالت يسرا اللوزي، في تصريحات صحفية، إنها سعيدة بتقديم عمل جديد هذا العام، مؤكدةً أن أجواء العمل مميزة ومسلية وبها راحة نفسية كبيرة على المستوى العام، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها خلال العمل الجديد هي شخصية جديدة ومختلفة وتتطلب مجهودا خاصا.

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع المخرج سامح عبد العزيز، مؤكدة أنه ليديه القدرة على التعامل مع الممثلين وتوجيههم بشكل به احترافية وابتكار في الشخصية وفي العمل بشكل عام، بالقدر الذي يجعل الممثل متفاجئا من أدائه أمام الكاميرا، كما أن المسلسل يعد هو التعاون الثاني مع المخرج سامح عبد العزيز بعد فيلم "ليلة العيد" الذي تنتظرعرضه قريباً

وذكرت أن هناك علاقة مميزة مع الفنانة ريهام حجاج، فهذه المرة ليست الأولى التي تعمل فيها معها، مضيفة: "تعاونت مع ريهام من قبل من خلال مسلسل "بنات سوبر مان"، واستمر التصوير طوال 4 أشهر جمعتنا خلالها صداقة ولدينا العديد من الذكريات الجميلة التي جمعتنا، لذلك أشعر أنني أتعامل مع صديقة منذ سنوات، كما تجمعني علاقة طيبة مع الفنانة سوسن بدر وتعاونا سوياً من قبل في عدة أعمال، وأكن لها كل الاحترام والتقدير، وأتمنى أن أصبح مثلها في يوم من الأيام، فهي ممثلة قديرة ومجتهدة وتترك أثرا على كل عمل تقوم به من خلال أدائها المتميز دائماً".

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