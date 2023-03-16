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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشائعات وأثرها على الأمن القومى.. سلسلة ندوات توعوية بجامعة الزقازيق

صدى البلد

نظمت إدارة رعاية الطلاب بجامعة الزقازيق الندوة الأولى حول "الشائعات وأثرها على الأمن القومى" فى إطار المبادرة الرئاسية (تصدوا معنا)،وذلك للتوعية بخطورة الشائعات باعتبارها أحد عناصر حروب الجيل الرابع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، وتحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوى عميد كلبة علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالوزارة، والدكتور حسام عوض وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور سعيد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعى بالجامعة ، وبمشاركة اتحاد طلاب الكلية ،  وأسرة طلاب من أجل مصر. 

 

حضر فعاليات الندوة أيضا كلا من الدكتور  أحمد حماد مدير عام الإدارة، العامة للشباب، و الدكتور رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، و الدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور عمر حجازى المتحدث الرسمى للمديرية، والدكتور أحمد نجم استشارى التدريب بوزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن الندوة تناولت مفهوم الشائعات ومصدرها وكيفية التصدي لها،  ودور الشباب في مواجهتها، وخطورتها حيث تستهدف زعزعة الأمن القومى المصرى والتصدى للفكر المتطرف.

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الشرقية الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة جامعة الزقازيق المبادرة الرئاسية ذوي الإعاقة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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