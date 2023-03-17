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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023: مفاجأة من حبيبك

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته حب الانتقام، الرغبة في الانعزال أغلب الوقت، التسرع في التصرف.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 16 مارس 2023: استثمر أموالك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، يمكن أن يتعطل عملك قليلاً بسبب الأحاديث الصغيرة والالتزامات المهذبة، يمكن أن تبدو الموارد المالية ثابتة، يمكن أن تفيدك المناطق المدفوعة بالإيرادات إذا استثمرت في الاتجاه الصحيح، يمكن أن تتحسن الأمور بمساعدة زميل في العمل.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يمكن أن يؤدي الانخراط في أي ثرثرة أو سياسة مكتبية إلى نتائج عكسية، قد يكون يومًا سهلاً في العمل لذا استغل هذا الوقت للانتهاء مبكرًا حتى تتمكن من التركيز على ما هو التالي بالنسبة لك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يمكن أن تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من مخاطر الإصابة بالأمراض الصحية المزمنة، قد تشعر بالهدوء والاسترخاء في عقلك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

ليس عليك العمل الجاد لجعل هذا الاهتمام الرومانسي يدوم، دع الحب يأخذ مجراه الخاص ويفاجئك بشيء إيجابي.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تشعر بالحاجة إلى شكر والديك على كل ما فعلوه من أجلك، يمكن لعائلتك أن تكون مصدرًا لكثير من الحب والرعاية والدعم.

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