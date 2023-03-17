مصرع سيدة صدمتها سيارة وطفل تحت عجلات القطار بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها حيث صدمتها سيارة نقل أثناء عبور الطريق بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، فيما لقي تلميذ مصرعه تحت عجلات القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد أمام مركز أبوقرقاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل بدون لوحات معدنية، بسيدة تدعي نوال. ا. خ 55 عاما، أثناء عبورها الطريق بقرية شارونة بشرق النيل في مركز مغاغة، ونتج عن ذلك مصرعها وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفي المركزي وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة وسائقها ويدعي عرفه طلعت، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص باصطدام قطار بالطفل ريمون. ع 10 سنوات، تلميذ أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام مركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.