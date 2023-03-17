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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أشباح في السماء.. ظاهرة غريبة تحدث بأستراليا| صور

صدى البلد

قبل أسبوعين فوجئ سكان مدينة سيدني في أستراليا بـ ظاهرة غريبة في السماء وقد أثارت السحب الغريبة الرعب في نفوسهم، ولم يغفل السكان في توثيق تلك الظاهرة الغريبة في مقاطع فيديو وصور.


وكانت الظاهرة الغريبة قد انتشرت صورها ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتظهر خلالها أشكال أقرب للأشباح، ولكن تبين لاحقًا إنها سحب.

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ومع تداول تلك اللقطات فسر الخبراء تلك الظاهرة، وأوضحوا إنها عبارة عن سحب بأشكال غريبة ولكنها ظاهرة طبيعية  السحاب القوسي تسمى scud clouds.

وأضافوا بأنها نوع من السحب القزعية وتُشاهد لعدة أسباب ظهورها يعطي مؤشر على احتواء الخلية الرعدية على أمطار غزيرة جدًا وحبات البرد والرياح الهابطة القوية والصواعق.

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فيما أشار أحد المعلقين على الصور إلى معلومات عن تلك الظاهرة، قائلًا:"السحاب القوسي او Scud Cloud  هو نوع منخفض أفقي من أنواع السحاب، ويوجد منه نوعان: سحاب صدفي وسحاب الرول الأسطوانة المتدحرجة، تكون عادة في مقدمة العواصف الرعدية واحيانا من غيرها وتشكلها التيارات الهوائية".

استراليا السحب ظاهرة غريبة صور

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