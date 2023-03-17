موقف محمد صلاح النهائي بشأن الرحيل عن ليفربول والانضمام لريال مدريد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن جماهير ريال مدريد الإسباني بدأت تتحدث بشكل إيجابي عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ويتمنون ضم النجم المصري إلى صفوف المرينجي.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "محمد صلاح لديه علاقات جيدة مع معظم نجوم ريال مدريد، وصلاح لن يرحل عن ليفربول ولا حديث مطللقا حول رحيله من الريدز في الفترة الحالية".

وأشاد، بما قامت به إدارة ريال مدريد بعد تشغيل أغنية خاصة لفريق ليفربول الإنجليزي عقب نهاية مباراة الفريقين أمس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد أن مباراة الفريقين شهدت تصريحات قوية من الطرفين قبل خوض مواجهتي الذهاب والإياب، لكن الروح الرياضية والعلاقات الجيدة كانت سائدة بين الجميع.