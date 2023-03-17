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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أجل مواصلة المشوار.. الأهلي يسعى لتخطي عقبة القطن بدوري أبطال إفريقيا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره القطن الكاميروني، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للعلامة الكاملة في آخر مباراتين ضد القطن والهلال السوداني، مع تعثر الهلال أمام  صن داونز في المباراة المقرر لها غدا السبت، من أجل الصعود إلى ربع نهائي البطولة، بينما يودع المارد الأحمر البطولة حال أي تعثر جديد سواء تعادل أو هزيمة.

وتلقى الأهلي هزيمة ثقيلة أمام صن داونز بنتيجة 5-2، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.
وقال مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة القطن:" نسعى للظهور بشكل جيد أمام القطن الكاميروني، ونعلم أن المنافس يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد على صعوبة اللقاء".

وأضاف:" شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا، لكن هدفنا هو تحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة".

على الجانب الآخر، تعد مباراة اليوم تحصيل حاصل لفريق القطن الكاميروني، بعدما تبخرت آماله رسميا في العبور إلى الدور القادم.


ترتيب المجموعة الثانية:


1- صن داونز: 10 نقاط (تأهل رسميا إلى الدور المقبل).
2- الهلال السوادني: 9 نقاط 
3- الأهلي: 4 نقاط 
4- القطن الكاميروني: 0 نقاط (ودع البطولة رسميا)

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