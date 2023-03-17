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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مكنسة وممسحة لهلوبة.. شاومي تطلق أداة منزلية ذكية بإمكانيات جبارة

مكنسة شاومي الذكية
مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة شاومي Xiaomi، أحدث إصداراتها من المكنسة الروبوتية تحت العلامة التجارية MIJIA، تحت اسم MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S والتي قد يتم إدراجها أيضا باسم MIJIA Robot Vacuum 3S.


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تأتي الأداة المنزلية الجديدة من شاومي مع بعض الميزات الرائعة بالإضافة إلى تعديل في التصميم.

 

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مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 

تمتلك مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S تصميم ممسحة مزدوجة تماما مثل ما يحدث في روبوت تنظيف النوافذ، توجد الممسحتان المستديرتان جنًا إلى جنب في المقدمة.

مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 

وكما يأتي الجهاز المحمول أيضا، مزودا بمروحة شفط كبيرة بقوة شفط 4000Pa، كما أنها تتميز بمستشعر لتجنب العوائق ثلاثي الأبعاد مما يعني أنه لا يتجنب العوائق في المقدمة فقط ولكن أيضا في الأعلى والأسفل، حيث يمكن للمكنسة الكهربائية التغلب على العوائق التي يبلغ ارتفاعها 17 ملميتر.

مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 

كما أن مكنسة شاومي الذكية قادرة أيضا على المسح فهى مزودة بممسحات مزدوجة، وتحتوي على 3 خزانات مياه ذكية للتحكم الكهربائي مع حجم مياه قابل للتعديل، خزان مياه بسعة 200 مل مع قنبلة مائية كهربائية تتحكم في تدفق المياه.

مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 

وتتميز أيضا مكنسة شاومي الذكية، بعجلات دفع يتم التحكم بها بواسطة محركات بدون فرش، وهي قادرة على تحجيم العوائق التي يبلغ ارتفاعها 2 سم، ويبلغ ارتفاع المكنسة الكهربائية الروبوتية نفسها 97 مم فقط، وبالتالي يمكن وضعها بسهولة تحت الأرائك والأسرة.

مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 

وتتمتع كنسة شاومي الذكية أيضا، بذكاء اصطناعي والقدرة على الاتصال بمساعد صوتي ذكي، وكما يمكن للمستخدم التحكم بها عبر تطبيق MIJIA ويمكن توصيله بمكبر الصوت XiaoAI لتحقيق التكامل مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى.

مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 

ويتضمن تصميم MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S أيضا القدرة على التنظيف على طول الجدار، والقدرة على التنبؤ بالمساحة المنخفضة، والقدرة على تجنب السقوط على السلالم، وتشتمل الحزمة الخاصة بالمكنسة الكهربائية أيضا على حامل شحن مضغوط ووسادة مقاومة للرطوبة لعزل المياه المتبقية.

مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 

وبالنسبة للسعر، حددت شاومي تكلفة MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S حوالى 1799 يوان صيني (أي ما يعادل 8000 جنيه مصري)، ولكن سيتم طرحه للبيع في 22 مارس في الصين.

مكنسة شاومي الذكية الجديدة MIJIA Sweeping and Mopping 3S 
شاومي MIJIA Xiaomi MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S MIJIA Robot Vacuum 3S مكنسة شاومي الذكية

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