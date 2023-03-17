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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: توقيع الكشف المجاني على 1453 مواطنا بالقافلة الطبية لقرية طنوب

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية طنوب بمركز تلا، والتي استمرت على مدار يومين وبحضور الدكتورة إيريني إسكندر مدير إدارة تلا الصحية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة اشتملت على (10)  عيادات متخصصة  باطنة 1، باطنة 2 أطفال 1 ، أطفال 2، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، رمد ، وأنف وأذن وحنجرة ، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

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وأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1453) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد(284) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد(160) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (29) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (4) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن  إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح، وأكدت أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                                                                                                                                        

 

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