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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بأسيوط

إصابة 4 أشخاص في
إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي و توك توك بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي و توك توك بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و توك توك بدون لوحات بطريق أسيوط /سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 6475 ي ل د، وتوك توك بدون لوحات.

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أسفر الحادث عن إصابة كلا من " محمد. ح. م" 18 عاماً، و شقيقه " أحمد" 7 سنوات، و بسملة. أ. م "، مقيمين قرية شطب و" أحمد. ص. م " 28 عاماً صيدلي، مقيم قرية المطيعة، جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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