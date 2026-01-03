توافد الناخبين على لجان الإقتراع في أسوان للإدلاء بأصواتهم .. صور

توافد الناخبون على لجان الإقتراع بأسوان للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وظهرت طوابير المواطنين بالدائرة الأولى بأسوان “دراو”، فى قرية المنصورية التابعة لمركز دراو، أمام لجنة رقم 20، وهم يرتدون الجلباب الصعيدى للرجال.

وحرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم فى أجواء هادئة ومنظمة، وسط تعاون كامل بين القائمين على العملية الانتخابية.

وأجرى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الإنتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتخابية وضمان إنتظامها ، وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين ، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، والتى تستقبل 840 ألف و731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية.

جولة الإعادة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل رسالة وطنية ومسؤولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن ، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعكس درجة الوعى السياسى ، ويجسد الحرص الحقيقى على مستقبل الوطن ، فضلاً عن ترسيخ قيم الإنتماء والولاء .

وشدد على أهمية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفة أو شكوى فى حالة وجود أى تجاوزات أو إختراقات من البعض إلى للجنة العامة لتتولى الهيئة الوطنية للإنتخابات إتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة ، مؤكداً أن دور الجهاز التنفيذى يقتصر فقط على تقديم الدعم اللوجستى الكامل خارج اللجان بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الإنتخابات فى أجواء آمنة ومنظمة وهو ما يؤكد على جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح الإستحقاق الدستورى على الوجه الأكمل .

الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألف و851 ناخب وناخبة ، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألف و745 ناخب وناخبة ، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألف و135 ناخب وناخبة .