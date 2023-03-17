مدرس قانون بجامعة الأزهر: مبادرة المنصة حقها تهدف لتمكين المرأة قضائيا

قالت أمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن "المنصة حقها"، مبادرة حقوقية توعوية تهدف إلى تمكين المرأة لاعتلاء المنصة القضائية وإشراكها في تنمية الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة عملت على مدار 9 سنوات وكان هناك خطة عمل بالتوزاى مع جميع الجهات سواء القضائية أو المجتمعية أو التنفيذية.

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة"، بمناسبة يوم المرأة المصرية وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

وأكدت جاد الله، أن أهداف المبادرة تحققت بعد 9 سنوات وبإرادة سياسية أصبحت المرأة قاضية واعتلت منصة القضاء، وأصبحت المرأة عميدة لكلية الحقوق في أكثر من جامعة وتحققت مواد الدستور التي تكفل فيها الدولة حقوق المرأة.

وأوضحت، أن الأولوية في المفهوم القانوني لتواجد المرأة في المناصب التشريعية والتنفيذية، وهو معيار الكفاءة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فالكوتة التى وضعها الدستور للمرأة في المجالس النيابية وغيرها هي مرحلة مؤقتة تضع المرأة في مسئولية كبيرة حتى يمكنها أن تستمر في الوضع الذي استثناه لها الدستور.