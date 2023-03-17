عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مدرس قانون بجامعة الأزهر: مبادرة المنصة حقها تهدف لتمكين المرأة قضائيا

أمنية جادالله
أمنية جادالله

قالت أمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن "المنصة حقها"، مبادرة حقوقية توعوية تهدف إلى تمكين المرأة لاعتلاء المنصة القضائية وإشراكها في تنمية الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة عملت على مدار 9 سنوات وكان هناك خطة عمل بالتوزاى مع جميع الجهات سواء القضائية أو المجتمعية أو التنفيذية.

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة"، بمناسبة يوم المرأة المصرية وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

وأكدت جاد الله، أن أهداف المبادرة تحققت بعد 9 سنوات وبإرادة سياسية أصبحت المرأة قاضية واعتلت منصة القضاء، وأصبحت المرأة عميدة لكلية الحقوق في أكثر من جامعة وتحققت مواد الدستور التي تكفل فيها الدولة حقوق المرأة.

وأوضحت، أن الأولوية في المفهوم القانوني لتواجد المرأة في المناصب التشريعية والتنفيذية، وهو معيار الكفاءة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فالكوتة التى وضعها الدستور للمرأة في المجالس النيابية وغيرها هي مرحلة مؤقتة تضع المرأة في مسئولية كبيرة حتى يمكنها أن تستمر في الوضع الذي استثناه لها الدستور.

التنمية المستدامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جامعة الأزهر كلية الحقوق المجالس النيابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

ترشيحاتنا

احتفالا بالصلح.. جلسة تصوير لريهام سعيد وريم البارودي بالأسود

قبل مواجهة بلوزداد| السفارة المصرية بالجزائر تزف بشري سارة لمشجعي الزمالك

مستشار المفتي: لدينا تجربة فريدة في إدارة الفتاوي باستخدام التكنولوجيا

جاهزة للتسليم الفوري.. موعد التقديم لحجز شقق سكن كل المصريين 4

أبو زيد: زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تدشن مسار استعادة العلاقات الطبيعية

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للزوج والذرية الصالحة.. أدركه بـ 15 كلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

في عيد ميلادها الـ38.. فستان وضع دينا الشربيني في مأزق لهذا السبب

في يومه العالمي.. نصائح ضرورية لتحسين جودة النوم

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

فيديو

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

مسلم أحدثهم.. نجوم فقدوا القدرة على النطق| تعرف عليهم

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ